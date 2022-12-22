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Rutube и YouTube будут сосуществовать на российском рынке

Источник:
Sibnet.ru
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Rutube в браузере
Фото: © Sibnet.ru

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой Алексей Пушков заявил, что Rutube и YouTube будут сосуществовать в российском сегменте интернета. Сенатор отметил, что отечественный хостинг прогрессирует и его аудитория растет.

Пушков рассказал в интервью ТАСС, что количество контента на Rutube постоянно растет, платформа становится более узнаваемой у россиян, а прирост новых авторов вырос в 10 раз с начала года — до 60 тысяч в месяц. Но пока не идет речи о замене YouTube.

«Думаю, пока они будут сосуществовать с YouTube, так как все-таки YouTube довольно крепко закрепился в российском информационном пространстве», — пояснил Пушков.

Пушков уверен, что информация российского происхождения становится более ценной для пользователей. Это происходит потому что западные источники производят политически обработанный контент.

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Rutube — российский видеохостинг, позиционирующий себя как отечественная альтернатива YouTube. Платформа содержит большой объем лицензионного контента и предлагает блогерам заработать на своих роликах аналогично американскому конкуренту.

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