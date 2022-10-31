Пригожин попросил Генпрокуратуру заблокировать YouTube

Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку YouTube и признать деятельность Google LLC нежелательной на территории России.

В заявлении на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова, опубликованном на странице пресс-службы компании «Конкорд» «ВКонтакте» говорится, что YouTube ввел последовательную политику цензуры для русских каналов, блокирует патриотически настроенных блогеров и даже канал Совета Федерации.

«На площадке активно распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы. В сервисе также распространяются угрозы в адрес россиян», — говорится в заявлении.

Пригожин отметил, что YouTube приостановил для блогеров из России все функции монетизации и в стране имеются достойные аналоги: VK, Rutube и «Дзен». Причиной блокировки может стать обилие русофобского контента, призывов к массовым беспорядкам и информации, дискредитирующей Вооруженные силы РФ.

Бизнесмен обратился с просьбой провести проверку и заблокировать YouTube и признать деятельность компании Google «нежелательной» на территории России.

«В Советском Союзе, величайшей и сильнейшей империи современности, которая по мощи своей превосходила США и почти все страны Западной Европы, не было аналогов джинсам и жевательной резинке, а напиток "Байкал" не дотягивал до "Кока-Колы". В обмен на это мы продали величайшую империю современности. Теперь Россия продается за YouTube. Не допустите того, чтобы Россию продали за YouTube», — цитирует пресс-служба «Конкорда» комментарий Пригожина.

Евгений Пригожин — российский предприниматель. Руководитель и собственник российской группы компаний «Конкорд», включающей предприятия общественного питания, строительные компании и средства массовой информации.