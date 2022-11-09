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Остановку в Красноярске представили с помощью прифотошопленной кошки

Источник:
Sibnet.ru
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Мэрия Красноярска решила привлечь внимание к информации об установке новых автобусных остановок в городе и для этого прифотошопила к ним кошку.

Две современных остановки с информационным табло, розетками для подзарядки телефонов, кнопкой вызова экстренных служб и wi-fi установили на улице Маерчака, сообщила мэрия Красноярска в своем телеграм-канале.

«Судя по фото, на них очень удобно не только сидеть, но и лежать в ожидании автобуса. Сибирской кошечке Лиле стильные и удобные остановки понравились», — говорится в сообщении мэрии.

Читатели телеграм-канала мэрии удивились такой подаче информации. Одни оценили креативность сотрудников, другие решили, что это чересчур.

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Сибирь #Красноярск #Город
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Топ комментариев

MuCbE

Ну без проблем. Возвращаем территории к временам Российской Империи. Украина оплачивает восстановление...

Killer1974

На сибнете укроботов больше чем я даже предположить мог.

Spectre32

Так они давно кончились ,там уже бабьё из Польши воюет.

Killer1974

Он снова что то тяжелое принял. И что ему комиком не прыгалось?