Остановку в Красноярске представили с помощью прифотошопленной кошки

Мэрия Красноярска решила привлечь внимание к информации об установке новых автобусных остановок в городе и для этого прифотошопила к ним кошку.

Две современных остановки с информационным табло, розетками для подзарядки телефонов, кнопкой вызова экстренных служб и wi-fi установили на улице Маерчака, сообщила мэрия Красноярска в своем телеграм-канале.

«Судя по фото, на них очень удобно не только сидеть, но и лежать в ожидании автобуса. Сибирской кошечке Лиле стильные и удобные остановки понравились», — говорится в сообщении мэрии.

Читатели телеграм-канала мэрии удивились такой подаче информации. Одни оценили креативность сотрудников, другие решили, что это чересчур.