НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Убивший 16-летнюю девушку экс‑курсант МЧС попросится на СВО

Источник:
Sibnet.ru
253 2
Евгений Анисифоров на оглашении приговора
Убивший и надругавшийся над 16-летней школьницей Евгений Анисифоров
Фото: © прокуратура Красноярского края

Бывший курсант пожарно-спасательной академии МЧС Евгений Анисифоров, изнасиловавший и убивший 16-летнюю школьницу в Железногорске, приговорен к 21 году колонии строгого режима, сообщила прокуратура Красноярского края. Он заявил, что попросится на СВО, чтобы «искупить вину».

Пьяный 20-летний Анисифоров 31 июля 2022 года гулял вдоль берега Кантатского водохранилища Железногорска. Увидел сидящую на берегу девушку и напал на нее сзади, оглушил и изнасиловал. Он думал, что жертва умерла и засыпал тело песком, но школьница была жива и задохнулась.

Чтобы раскрыть преступление, следователи проверили ДНК у 10 тысяч мужчин. Анисифорова задержали, когда он был на занятиях. Выяснилось, что он нападал еще на одну девушку и украл четыре мобильных телефона.

Молодого человека судили по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление), статье 131 УК РФ (изнасилование), статьям 30 и 131 УК РФ (покушение на изнасилование), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), 162 УК РФ (разбой), 158 УК РФ (кража), 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), 325 УК РФ (похищение паспорта).

Красноярский краевой суд приговорил Анисифорова к 21 году колонии строгого режима (прокурор запрашивал 23 года). Помимо основного наказания — 1,5 года ограничения свободы. Удовлетворен иск родственников погибшей на 3 миллиона рублей.

СМИ, присутствовавшие на оглашении приговора, написали, что убийца, заслушивая судью, постоянно улыбался. Также он заявил, что хочет пойти добровольцем на СВО, чтобы «искупить вину».

Еще по теме
ФСБ задержала двух жителей Томской области за финансирование ВСУ
Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ
Глава МВД объяснил рост тяжких преступлений
МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф» в App Store
смотреть все
ЧП #Криминал #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Все статьи
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
44
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
29
Глава ВЦИОМ рассказал о запросе россиян на мир
29
Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео
27
Европа в панике бросилась возвращать военную службу по призыву
27
Макрон захотел «олимпийского перемирия» на Украине