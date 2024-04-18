Убивший 16-летнюю девушку экс‑курсант МЧС попросится на СВО

Бывший курсант пожарно-спасательной академии МЧС Евгений Анисифоров, изнасиловавший и убивший 16-летнюю школьницу в Железногорске, приговорен к 21 году колонии строгого режима, сообщила прокуратура Красноярского края. Он заявил, что попросится на СВО, чтобы «искупить вину».

Пьяный 20-летний Анисифоров 31 июля 2022 года гулял вдоль берега Кантатского водохранилища Железногорска. Увидел сидящую на берегу девушку и напал на нее сзади, оглушил и изнасиловал. Он думал, что жертва умерла и засыпал тело песком, но школьница была жива и задохнулась.

Чтобы раскрыть преступление, следователи проверили ДНК у 10 тысяч мужчин. Анисифорова задержали, когда он был на занятиях. Выяснилось, что он нападал еще на одну девушку и украл четыре мобильных телефона.

Молодого человека судили по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление), статье 131 УК РФ (изнасилование), статьям 30 и 131 УК РФ (покушение на изнасилование), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), 162 УК РФ (разбой), 158 УК РФ (кража), 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), 325 УК РФ (похищение паспорта).

Красноярский краевой суд приговорил Анисифорова к 21 году колонии строгого режима (прокурор запрашивал 23 года). Помимо основного наказания — 1,5 года ограничения свободы. Удовлетворен иск родственников погибшей на 3 миллиона рублей.

СМИ, присутствовавшие на оглашении приговора, написали, что убийца, заслушивая судью, постоянно улыбался. Также он заявил, что хочет пойти добровольцем на СВО, чтобы «искупить вину».