НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Реконструкция легендарного «Борта Тюрикова» вышла на финишную прямую

Источник:
Sibnet.ru
94 0

Очередные работы завершены при восстановлении самолета С-47 DL «Дуглас», или «Борта Тюрикова», полностью он будет реконструирован к концу года, сообщило Красноярское краевое отделение РГО.

Проведена окраска внутреннего помещения пилотской кабины, отдельных элементов управления, рукояток. В грузовом салоне производится монтаж окон фюзеляжа. Они выполнены согласно чертежам военного времени, оборудованы бойницами для ведения огня и специальными заглушками.

Смонтировано сантехническое оборудование хвостового туалета. Сейчас устанавливаются сидения в грузовом отсеке, идет подготовка деталей для монтажа рабочего места штурмана и радиста.

«Дуглас С-47» — переданный из США по программе ленд-лиза борт. Он стал одним из немногих самолетов, не отправившихся на фронт, работал в полярной авиации. В апреле 1947 года совершил аварийную посадку в тундре. На борту находились, по разным данным, от 26 до 32 людей.

Командир экипажа Максим Тюриков и еще несколько человек ушли за помощью, но пропали. Оставшиеся три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались эвакуации.

В 2019-2017 годах самолет был эвакуирован из тундры. Реконструкция ведется на территории аэродрома Мочище в Новосибирской области. После этого самолет будет доставлен в Красноярск в качестве интерактивного музейного экспоната.

Еще по теме
Библиотека скрыла книгу с переплетом из человеческой кожи
Несчастливый високосный год: наука против суеверий
Зачем в календаре високосный год
Почему в СССР строили девятиэтажки
смотреть все
Жизнь #История #Красноярск #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
44
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
29
Глава ВЦИОМ рассказал о запросе россиян на мир
29
Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео
27
Европа в панике бросилась возвращать военную службу по призыву
27
Макрон захотел «олимпийского перемирия» на Украине