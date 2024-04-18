Реконструкция легендарного «Борта Тюрикова» вышла на финишную прямую

Очередные работы завершены при восстановлении самолета С-47 DL «Дуглас», или «Борта Тюрикова», полностью он будет реконструирован к концу года, сообщило Красноярское краевое отделение РГО.

Проведена окраска внутреннего помещения пилотской кабины, отдельных элементов управления, рукояток. В грузовом салоне производится монтаж окон фюзеляжа. Они выполнены согласно чертежам военного времени, оборудованы бойницами для ведения огня и специальными заглушками.

Смонтировано сантехническое оборудование хвостового туалета. Сейчас устанавливаются сидения в грузовом отсеке, идет подготовка деталей для монтажа рабочего места штурмана и радиста.

«Дуглас С-47» — переданный из США по программе ленд-лиза борт. Он стал одним из немногих самолетов, не отправившихся на фронт, работал в полярной авиации. В апреле 1947 года совершил аварийную посадку в тундре. На борту находились, по разным данным, от 26 до 32 людей.

Командир экипажа Максим Тюриков и еще несколько человек ушли за помощью, но пропали. Оставшиеся три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались эвакуации.

В 2019-2017 годах самолет был эвакуирован из тундры. Реконструкция ведется на территории аэродрома Мочище в Новосибирской области. После этого самолет будет доставлен в Красноярск в качестве интерактивного музейного экспоната.