«Госуслуги» запустили сервис «Поделиться документом»

Минцифры запустило сервис «Поделиться документом» на портале «Госуслуги». Он позволяет отправить данные раздела «Личные документы» через любой мессенджер или по SMS.

Через мобильное приложение «Госуслуги» можно отправить реквизиты паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении, загранпаспорта, военного билета и адреса проживания и регистрации пользователя.

В мобильном клиенте нужно зайти в раздел «Документы», перейти в «Личные документы», в правом верхнем углу нажать на пиктограмму url, после чего выбрать документ и удобный способ отправки. Поделиться реквизитами можно и из карточки просмотра, нажав на «Три точки».

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Нововведение позволяет отказаться от хранения фото документов в галерее смартфона, заметках и в облаке, что повышает безопасность конфиденциальных данных. Информация на «Госуслугах» надежно защищена.