Приложение «Госуслуги.Авто» решило главную проблему водителей

Водитель, не являющийся собственником транспортного средства, тоже может предъявить СТС в виде OR-кода — такая возможность появилась в приложении «Госуслуги.Авто», сообщила пресс-служба Минцифры.

Приложение «Госуслуги.Авто» в тестовом режиме запущено в сентябре. Автовладельцы получили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода в приложении. Водители больше всего жаловались, что QR-код доступен только владельцу, хотя машиной часто управляют другие лица.

Теперь пользователи могут делегировать предъявление СТС другому водителю. Для этого автовладельцу в своем мобильном приложении «Госуслуги.Авто» необходимо указать ФИО, номер водительского удостоверения и дату рождения водителя, которому он доверяет управление своим транспортным средством, а также срок, на который передается управление.

Важно, что у водителя, которому передается управление авто, в личном кабинете на портале Госуслуг тоже должен быть введен номер его водительского удостоверения. Данные «подтянутся» в приложение, и водитель сможет предъявлять инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении.

Пользователи «Госуслуги.Авто» также получили возможность прямо в мобильном приложении просматривать историю транспортного средства и скачивать выписку на авто из государственного реестра транспортных средств ГИБДД. Этот сервис может быть полезен при покупке автомобиля с пробегом. Для получения данных достаточно ввести VIN, номер кузова или шасси авто.

В приложении можно подать заявление на регистрацию авто, а по истечении срока действия водительского удостоверения записаться на его замену.