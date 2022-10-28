Дуров анонсировал частные продажи ников в Telegram

Павел Дуров подтвердил старт аукциона юзернеймов Telegram и анонсировал частные продажи. Любой пользователь скоро сможет закрепить право собственности на свой ник с помощью NFT и продать его.

«Впервые в истории социальных сетей установлен честный и прозрачный рынок имен пользователей. Наконец, люди будут владеть своими адресами в социальных сетях, защищенными в неизменном реестре децентрализованной сети блокчейнов», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что это только начало и «власть начала переходить в руки пользователей» и через несколько дней Telegram предоставит возможность продавать свои действующие юзернеймы на аукционе Fragment.

Бесплатная платформа Fragment начала аукцион ников Telegram 26 октября. На сайте доступны юзернеймы с A до H, остальные (от I до Z) появятся в течение года. Расчеты принимаются в Toncoin (TON).