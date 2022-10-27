Запущен аукцион Telegram юзернеймов

На платформе Fragment запущен аукцион телеграм-никнеймов. Пользователи могут приобрести короткие ники для мессенджера и закрепить право владения ими с помощью NFT.

На сайте доступны юзернеймы с A до H, остальные (от I до Z) появятся в течение года. Купить можно и короткие ники, ранее недоступные даже при регистрации, например, @cars, @fifa, @dior, @bank.

Расчеты принимаются в Toncoin (TON), его курс колеблется в районе 115 рублей. Ставки разнятся, минимальная цена лота 525 TON, а, например, за ник @adidas просят уже 4,9 тысячи TON, что эквивалентно 563,5 тысячи рублей.

Юзернеймы продаются в виде NFT. Их можно хранить в криптокошельке и выставлять на продажу в маркетплейсах, официальных и сторонних площадках Telegram.