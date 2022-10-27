НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Запущен аукцион Telegram юзернеймов

Источник:
Sibnet.ru
101 0

На платформе Fragment запущен аукцион телеграм-никнеймов. Пользователи могут приобрести короткие ники для мессенджера и закрепить право владения ими с помощью NFT.

На сайте доступны юзернеймы с A до H, остальные (от I до Z) появятся в течение года. Купить можно и короткие ники, ранее недоступные даже при регистрации, например, @cars, @fifa, @dior, @bank. 

Расчеты принимаются в Toncoin (TON), его курс колеблется в районе 115 рублей. Ставки разнятся, минимальная цена лота 525 TON, а, например, за ник @adidas просят уже 4,9 тысячи TON, что эквивалентно 563,5 тысячи рублей.

Юзернеймы продаются в виде NFT. Их можно хранить в криптокошельке и выставлять на продажу в маркетплейсах, официальных и сторонних площадках Telegram.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Темная тема и режим окружения появятся в YouTube
Расшифровка видеосообщений появится в Telegram
Google заменит SMS новым стандартом
TikTok разрешит трансляции для взрослых
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
3137
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
7369
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
13201
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
11068
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
10010
2
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
2484
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
3444
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
8860
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
16317
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
14956
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»
Завершающий этап: что принесет осенний коридор затмений 2022 года?
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...

Отшельник66

К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.

Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.

Отшельник66

К счастью для человечества меня к красной кнопке не допускают. Так что продолжаем болтать. И вы продолжайте,...