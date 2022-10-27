Мужчину на Алтае лечили мухоморами от душевных страданий

Мужчина в Республике Алтай попал в больницу после двухмесячного лечения от душевных страданий микродозами мухомора у местной целительницы, сообщил Минздрав региона.
Уточняется, что скорую помощь вызвала местная жительница, нашедшая его без сознания. За его жизнь боролись всю ночь, через несколько часов медикам удалось привести его в сознание.
Выяснилось, что 31-летний мужчина два месяца назад приехал в Турочакский район и, по его словам, поселился у местной целительницы Анна. Она якобы «избавляла его от душевных страданий микродозами сушеного мухомора». Фамилию женщины он назвать не смог.
После детального обследования выяснилось, что у больного в результате хронического отравления грибными ядами серьезно пострадала печень. Врачи выбрали тактику лечения, о произошедшем сообщили в полицию.
syrisОх она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))
mosquito__201040 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...
MaximKSновость не читал, но поддерживаю.
mosquito__2010Годовую подписку на спутниковые фотографии за 600 000 000 гривен подразумеваешь под "купили целый спутник"...