Министр с Алтая восхитил зрителей игрой на комусе

Министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев сыграл на национальном музыкальном инструменте, комусе, во время Дня региона на выставке Россия на ВДНХ и вызвал фурор среди зрителей.

Запись выступления опубликована на его страницах в социальных сетях. На празднике прошел розыгрыш весеннего тура на Алтай, который выиграла жительница Севастополя, проходили мастер-классы и лекции от туроператоров.

Посетителям рассказывали, как правильно выбрать тур на Алтай, про особенности и разнообразие видов отдыха в регионе – пешие и водные туры, альпинистские маршруты, турбазы в разных климатических зонах.

На площадке выступали артисты народного ансамбля «Эре-Чуй» с национальными номерами. К ним присоединился Эрчим Сарбашев, который исполнил мелодию на комусе. Это разновидность варгана, язычкового музыкального инструмента. Под разными названиями подобный инструмент встречается у многих народов мира, в России под разными названиями встречается также в Якутии, Туве, Башкирии.

При игре комус прижимают к губам, а ротовая полость служит резонатором. Используя разнообразные приемы дыхания и артикуляции можно менять характер звука.