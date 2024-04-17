Алтай попал в Книгу рекордов России

Всесезонный курорт «Манжерок» вошел в Книгу рекордов России, здесь была построена самая высокая ледяная башня в стране высотой 14 метров, сообщила пресс-служба организации.

К постройке башни на курорте готовились почти полгода. Она стала центральным элементом Снежного города, который перед Новым годом строили на территории.

«Снежный город – уникальный проект изо льда и снега с мультимедийными инсталляциями. Подобной ледовой застройки с использованием современных технологий не было еще в российской практике», – отметил гендиректор курорта Владимир Щербинин.

Для постройки ледяной 14-метровой башни, окруженной пятиметровыми стенами, потребовалось более 2,» тысячи кубометров льда. Это порядка 4,4 тысячи ледовых плит, которые специально привезли из высокогорных озер, находящихся на границе России и Монголии.