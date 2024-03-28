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Аэропорт в Республике Алтай выставили на продажу

Источник:
Sibnet.ru
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Здание аэродрома в Усть-Коксе
Фото: © правительство Республики Алтай

Аэропорт в селе Усть-Кокса в Республике Алтай выставлен на продажу за 500 миллионов рублей.

Объявление о продаже аэропорта опубликовано на сайте Avito. Предлагается купить двухэтажное здание аэровокзала, заправочный комплекс, аэронавигационное оборудование и взлетную полосу.

Аэропорт может принимать самолеты Ан-28, Ан-2, Як-52, «Вильга-35А», планеры, а также вертолеты Ми-8, Ми-2 и классом ниже. Допущен к эксплуатации в светлое время суток, с 2012 года переведен в режим посадочной площадки.

«На данный момент внутрирегиональные перелеты прекращены в связи с расторжением соглашения с авиаперевозчиком. Заявки, которые бы удовлетворяли требования Республики Алтай по организации внутренних пассажирских авиаперевозок, пока отсутствуют. При возобновлении рейсов в село Усть-Кокса правительство Республики Алтай готово работать как с прежним, так и с новым собственником объекта», — приводит «Коммерсантъ» комментарий пресс-секретарь главы региона Михаила Максимова.

Аэропорт в Усть-Коксе появился в 1974 году. Авиасообщение было прервано в 1990-е годы. В 2019-2022 годы из Горно-Алтайска в Усть-Коксу летала авиакомпания «СиЛА». Перевозки были прекращены из-за экономической нецелесообразности.

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Экономика #Транспорт и дороги #Республика Алтай
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