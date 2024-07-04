Российские поезда получат прозрачные вагоны

РЖД разработают прозрачный вагон для туристического поезда, сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» глава корпорации Олег Белозеров.

«В следующем году хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть», — сказал он, комментируя туристические маршруты, связанные с железной дорогой.

По его словам, в России красивая природа, поэтому планируется сделать такой необычный подвижной состав, чтобы можно было видеть из вагона все окрестности. Прозрачный вагон планируют добавить в состав туристического поезда в декабре 2025 года.

Белозеров также рассказал, что РЖД постоянно обновляют подвижной состав. В некоторых тематических поездах есть обзорные вагоны или вагоны, где можно проводить общие мероприятия, а где-то предусмотрен вагон-лекторий.