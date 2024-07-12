Новый аэропорт Иркутска оценили в баснословную сумму

Стоимость строительства нового аэропорта Иркутска оценивается в сумму более 200 миллиардов рублей, сообщило правительство Иркутской области.

Новый аэропорт будет строиться в деревне Поздняковка к северу от Иркутска в 2028-2030 годах. Стоимость определена в ценах 2024 года, в нее включены дорожные сети и коммуникации, приводит РБК ответ правительства на запрос.

Аэропорт Иркутска может стать самой дорогой воздушной гаванью из всех построенных в России за последние десятилетия. К примеру, стоимость строительства аэропорта Омска инвестор (холдинг «Аэропорты регионов») оценивал в 43 миллиардов рублей в текущих ценах. Строящийся с нуля в Сибири аэропорт Шерегеш «Новапорта» обойдется в пределах 50 миллиардов рублей.

Источник РБК в одном из аэропортов считает, что даже с учетом инвестиций в сопутствующую инфраструктуру и аэродром цена аэропорта не может быть сопоставимой с ценой Крымского моста (стоил 227,92 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет). Источник в другом крупном аэропорту говорит, что с учетом того, что объект строится с нуля, «он может стоить и 300 миллиардов рублей» — все зависит от его наполнения.

По итогам 2023 года действующий аэропорт Иркутска, расположенный в городе, обслужил 3,7 миллиона человек, по пассажиропотоку он занимает 13 место.