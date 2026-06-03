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Мантуров назвал ограничения для эксплуатации самолета «Байкал»

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет «Байкал»
Фото: © УЗГА

Самолет «Байкал», призванный заменить «кукурузник Ан-2», на начальном этапе будет иметь ряд ограничений, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«Новое воздушное судно, особенно однодвигательный самолет, требует тщательной "обкатки". Поэтому первые борта будут задействованы на авиационных работах: лесоохране, авиахимических и других задачах», — сказал Мантуров в интервью «Коммерсанту».

По его словам, такой подход позволит накопить необходимую статистику надежности систем и перейти к пассажирским перевозкам на местных воздушным линиях.

Государство выделило в полном объеме средства для устранения всех конструкторских замечаний и запуска «Байкала» в серию, отметил вице-премьер. По планам, в конце 2026 года выдадут сертификат на силовую установку (двигатель ВК-800 и воздушный винт АВ-901 разработки УЗГА), а затем — на самолет в целом.

ЛМС-901 «Байкал» — однодвигательный самолет, предназначен для замены советского многоцелевого Ан-2. Проект разрабатывают с 2019 года. В марте 2025 года появлялась информация, что проект закроют из-за «драматических ошибок» при проектировании, но затем были выделены дополнительные средства.

Сравнение «Байкала» и вечного Ан-2
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Экономика #Авиа
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