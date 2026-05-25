Самолет «Байкал» успешно прошел контрольные испытания

Испытания ЛМС-901 «Байкал»
Фото: © УЗГА

Самолет «Байкал» успешно прошел контрольный полет с измерительным оборудованием, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» c российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 провел 15 минут в воздухе на высоте 300 метров. Все прошло штатно.

Замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков назвал проведение контрольных испытаний значимым событиям для всей авиационной отрасли России.

«Все системы работают в штатном режиме, а отечественная силовая установка демонстрирует высокую надежность. Это позволяет нам уверенно двигаться к сертификации и серийному производству, что особенно важно для развития региональных перевозок и повышения транспортной доступности в стране», — сказал Абраменков.

Испытания гражданской авиационной техники делятся на два этапа. На предварительном этапе разработчик проверяет работу систем и их соответствие техническим требованиям, уточнила пресс-служба УЗГА — разработчика «Байкала».

На сертификационном этапе испытания проводят эксперты сертификационных центров и Авиарегистра, чтобы подтвердить соответствие самолета нормам безопасности и допустить его к эксплуатации.

«Байкал» — самолет, разрабатываемый на замену «кукурузнику» Ан-2. Он может перевозить до девяти пассажиров или до 1,5 тонны груза на максимальную дальность 1,5 тысячи километров при максимальной крейсерской скорости 250 километров в час. Минпромторг рассчитывает на получение сертификации в 2026 году. Замминистра Абраменков допускал, что испытания завершаться в 2027 году.

