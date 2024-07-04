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Проезд по четвертому мосту в Новосибирске будет бесплатным при условии

Источник:
Sibnet.ru
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Группа компаний «ВИС» готова открыть бесплатный проезд по четвертому мосту через Обь до конца 2024 года, если ей возобновят финансирование, сообщил руководитель департамента по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС» Сергей Козловский.

«Группа "ВИС" готова взять обязательства по открытию временного движения по основному ходу автодороги до конца текущего года, однако это будет возможно только в случае возобновления финансирования и связанного с этим увеличения количества персонала на объекте и темпа работ», — сказал Козловский НГС.

Эти же условия необходимы для обеспечения ввода в эксплуатацию мостового перехода в полном объеме в декабре 2025 года. Сейчас строители оценивают готовность объекта на 90%.

Проезд по четвертому мосту должен быть платным — от 100 до 300 рублей в зависимости от транспортного средства.

Тема: Четвертый мост в Новосибирске
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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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