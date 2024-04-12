Туристы на Алтае полюбили зимний спорт

Всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай сообщил о росте зимнего турпотока на 56% и рассказал о пристрастии большинства отдыхающих к спорту.

Зимний сезон на самом популярном в регионе курорте продолжался с начала ноября по 7 апреля. За 150 дней «Манжерок» посетили более 210 тысяч человек. При этом более половины из них предпочитают спорт пассивному отдыху.

«Людей, занимающихся зимними видами спорта, становится все больше, об этом свидетельствуют цифры. К примеру, в этом зимнем сезоне было реализовано 170 тысяч спортивных ски-пассов, в то время как экскурсионных подъемов — 41 тысяча», — рассказал гендиректор курорта Владимир Щербинин.

Сейчас в «Манжероке» свыше 30 км трасс, в ближайшие годы планируется увеличить показатель до 80 км, в будущем общая их протяженность превысит 225 км. Здесь также работает тюбинг-трасса и сноу-парк для катания и прыжков по фигурам разной сложности.

Заместитель председателя правления Сбербанка (собственник курорта) Станислав Кузнецов считает, что постоянно растущий турпоток стимулирует развитие и прилегающих объектов.

«По данным SberCIB Investment Research, Республика Алтай стала одним из самых быстрорастущих регионов СФО. В частности, строительная отрасль региона показала рост в 26% в 2023 году. Безусловно, во многом это происходит благодаря усилиям Сбера по развитию курорта и туристического кластера в регионе», — сказал он.

Росту турпотока и привлечению гостей на курорт способствуют и проходящие здесь спортивные соревнования, в том числе всероссийского уровня.