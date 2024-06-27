Пляж, глэмпинг, палатка: варианты отдыха на Обском море

Вырваться из душного, пыльного Новосибирска на природу — мечта любого горожанина. Один из вариантов — отдых на Обском море. Здесь есть и пляжи с водными аттракционами, и турбазы с беседками и мангалами, и современные эко-отели с полным гостиничным сервисом.

Обское море — рукотворное, появилось в конце 1950-х годов. От многих других водохранилищ его отличает сосновый бор, раскинувшийся по берегам. Это дает возможность совместить несколько видов отдыха.

Все и сразу на пляже «Звезда»

«Звезда» — один из официальных городских пляжей. Он получает разрешение на работу после обследования дна моря и анализа воды на микрофлору. На нем работают спасатели и медпункт, есть туалет, душ, кабинки для переодевания и камера хранения.

Но «Звезда» — не просто пляж, а парк отдыха. Здесь есть водные аттракционы, детская локация с батутами и лазалками, веревочный парк, спортивные площадки, танцпол и несколько точек питания. А еще проходят различные фестивали, игры и другие развлекательные мероприятия.

Где находится пляж «Звезда»

Чтобы добраться из города до парка отдыха «Звезда», нужно ехать на маршрутных такси от Речного вокзала до остановки «Гигант» — далее пройти пешком около километра.

Вход на территорию бесплатный, проезд для автомобилей — 500 рублей в летние месяцы. Большая парковка вмещает 300 машин. Чек дает право свободно выезжать и въезжать в парк до 9.00 следующего дня.

Прокат: лежак, сап, спортплощадка

Отдыхающие могут расстелить свой коврик на песочке или взять в аренду лежак (500 рублей в день), шезлонг-кресло (200 рублей за два часа), пляжную кровать (500 рублей за два часа). Аренда лаунжа — крытой террасы с плетеной мебелью — стоит от 500 рублей за час.

Можно взять напрокат надувные круги: популярные для фото фламинго и единорог — 200 рублей в час. Катание на катамаране обойдется в сумму от 700 рублей за 30 минут, а развлечение в водном шаре (зорб) — 450 рублей за пять минут.

Получить красивый загар и физическую активность можно, катаясь на сапах. Самостоятельный поход будет стоить в 600 рублей в час, занятие с инструктором — в 1200 рублей.

Есть разные спортивные площадки — волейбольная, баскетбольная, поля для пляжного футбола и мини-футбола и даже тренажерка. Спортивный инвентарь выдают в пункте проката. Работают батуты и веревочный парк с трассами разной сложности. Также можно поучаствовать в играх в лазертаг или страйкбол.

Все лето на «Звезде» проходят мероприятия, вход — бесплатный. Летом 2024 года на пляже запланировано множество событий. Это и фестивали, и пляжные пенные вечеринки, и ночные дискотеки open-air.

Что поесть: перекусы и авторская кухня

На пляже «Звезда» расположены несколько кафе — кафе «Морской утес», «Алые паруса», «Песочница», гриль-бары Paluba и “Феникс”. В их меню — шашлык, плов, паста, пицца, салаты, окрошка.

Одно из новых мест — стильный ресто-бар Mojo beach с террасой, с которой открывается вид на море. В меню блюда авторской кухни (салат с ростбифом, мойва фри, ананас на гриле), фирменные коктейли.

Также на пляже работают отдельные точки с мороженым, прохладительными напитками, горячей кукурузой.

Аренда беседок с шашлычной зоной

В парке отдыха можно снять беседку с мангалом и приготовить шашлыки самостоятельно. Для аренды доступны 20 вариантов разной вместимости — от четырех до 60 человек. Локацию бронируют минимум на три часа. Стоимость — от 300 рублей за час.

Фото: © Sibnet.ru

На территории парка отдыха «Звезда» расположено 11 летних деревянных двухместных домиков, три трехместных домика, два мини-коттеджа («Еловая заимка» и «Три сосны») и три банкетных дома («Балаган», домик «Охотника», домик «Рыбака»). Они могут быть использованы как для ночного отдыха, так и в качестве площадки для дневного времяпровождения.

Отдых в глэмпинге и эко-домиках

Глэмпинг («гламурный лагерь») — соединение английских слов glamorous («гламурный») и camping («лагерь»). Сегодня это набирающий популярность способ отдыха на природе, совмещение уютного отельного номера с палаткой. Теперь он появился и на берегу Обского моря.

Глэмпинг «Панорама»

«Панорама» рядом с парком отдыха «Звезда» предлагает три домика-сферы с панорамным видом на море, в которых с комфортом разместится семейная пара с ребенком. Они оборудованы санузлом и кондиционером. Есть холодильник, чайник, микроволновка и телевизор.

У каждой сферы есть своя территория, на которой расположены мангал и столик. Аренда домика-сферы стоит от 9,6 тысячи рублей за сутки.

Еще одна локация — сафари-тенты, но в них сон будет не в спальнике, а на удобной кровати с белоснежными простынями. Конструкция шатра позволяет воздуху циркулировать, за счет чего внутри создается приятный микроклимат даже в изнуряющую жару. Стоимость — 6 тысяч рублей за сутки.

Гости могут заказать баню с бассейном и комнатой отдыха. Она стоит от 1 тысячи рублей за час.

Домики эко-лофт

Более стандартный вариант размещения — домики эко-лофт, расположенные в лесу. Это благоустроенные домики в скандинавском стиле с панорамными окнами. Есть варианты для двух или четырех человек.

В каждом домике есть зона кухни с чайником и холодильником. В совмещенной туалетной комнате — душ, фен, комплект махровых полотенец, тапочки. Стоимость — от 12 тысяч рублей за сутки.

Коттеджи Horizon Patio Hotel

Для больших компаний подойдут коттеджи комплекса Horizon Patio Hotel: «Морской бриз», «Бамбуковый остров» и «Ранчо». Это двухэтажные деревянные дома с отделкой из натуральных материалов.

В каждом четыре спальни (восемь спальных мест плюс два можно организовать на диване), гостиная с видом на море, столовая-кухня с полным набором техники и посуды, ванная с душевыми кабинами с гидромассажем, сауна. Стоимость в высокий сезон — от 32,4 тысячи рублей за сутки.

Романтика туризма на базе «Азимут-Н»

Пожить дикарями на берегу Обского моря тоже можно. Поставить палатку и посидеть у костра с гитарой в сосновом бору предлагает туристическая база «Азимут-Н».

Но отдыхать здесь безопаснее, чем в обыкновенном лесу — территория обработана от клещей. Также есть уличный душ и туалет.

Это один из самых бюджетных вариантов. Места со своей мебелью или мангалом стоит 300 рублей в сутки, а место под костер с одной палаткой — 1 тысячу рублей за сутки.

Можно арендовать беседку (вместимость — 10-15 человек) — от 400 рублей в час. Большие компании (до 50 человек) могут разместиться в шатрах, где есть не только мангал и мебель, но и электричество. Стоимость — 900 рублей в час.

Также на лесной территории расположены простые недорогие гостевые домики, рассчитанные на двух человек. Сутки стоят 1,8 тысячи рублей.