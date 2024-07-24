Заселяться в гостиницы разрешат по водительским правам

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность заселения граждан в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения с 1 июля 2025 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Законопроект, предлагающий разрешить заселение в гостиницы и отели по военному билету и водительским удостоверениям, а также на основании предоставления таких документов в электронном виде с помощью портала «Госуслуг», в феврале разработало Минэкономики.

Ведомство пояснило, что изменения необходимы для упрощения заселения в гостиницы, а также для регистрационного учета граждан России.

Сейчас проживание в гостинице возможно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В этот список входят паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (до 14 лет), заграничный паспорт или временное удостоверение личности.