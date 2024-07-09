Россияне оценили стоимость летнего отдыха за рубежом

Почти две трети россиян оценили стоимость летнего отдыха за рубежом в 200 тысяч рублей и более из расчета на семью, следует из результатов опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование» (RENI.

Так, 28% опрошенных потратили или потратят на отпуск за границей 200-300 тысяч рублей, 24% — 300-400 тысяч рублей, 6% — 400-500 тысяч рублей и 2% — 500 тысяч рублей и более, приводит РБК результаты опроса.

Наиболее популярными местами отдыха стали Турция (31%), Египет (22%), Таиланд (20%), Вьетнам (13%) и Грузия (12%). Еще 11% респондентов назвали страны Центральной Азии, 8% — ОАЭ, 5% — Армению.

Этим летом отдохнул за границей либо планирует поездку каждый седьмой участник опроса, абсолютное большинство намерены провести отпуск в России.

Россияне чаще не рассматривают отдых за границей из-за роста цен, в том числе на билеты и гостиницы — эту причину назвали 57% респондентов. Каждый седьмой (14%) хотел бы посетить российские регионы, у 8% нет загранпаспорта, 6% не поедут за границу из-за сложностей с получением виз в желаемые страны.