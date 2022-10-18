Форвард «Реала» Карим Бензема стал лучшим футболистом мира

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football.

34-летний Бензема в прошедшем сезоне выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров с 27 и 15 голами соответственно. Также на его счету Суперкубок Испании.

Форвард «Реала» в споре за приз обошел польского форварда «Барселоны» Роберта Левандовски, сенегальского нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане и бельгийского хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

Впервые с 2006 года в финальной тройке претендентов на трофей не оказалось ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду. Аргентинец получал приз семь раз, португалец — пять.