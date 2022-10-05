Илон Маск анонсировал «приложение для всего»

Илон Маск рассказал, что покупка Twitter необходима ему для создания универсального сервиса, объединяющего в себе основные потребности современных пользователей интернета.

«Покупка Twitter ускорит создание X — приложения для всего», — написал Маск на своей странице в социальной сети. Он не уточнил, какие именно сервисы будет включать новый проект и как это отразится на самой соцсети.

Маск рассказал, что покупка Twitter ускорит разработку нового приложения на три-пять лет, но не уточнил больше никаких подробностей. Пользователи отреагировали преимущественно позитивно, комментаторы считают, что проект обеспечит необходимый уровень свободы слова.

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Сделка о покупке Twitter Илоном Маском за 44 миллиарда долларов пока приостановлена. Миллиардер не получил подтверждений о том, что в соцсети зарегистрировано всего 5% ботов, а не больше.



В процессе слушаний были выявлены недостатки системы безопасности, но владельцы Twitter пытаются обязать Маска завершить сделку через суд.

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