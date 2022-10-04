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Twitter запустил функцию редактирования в трех странах

Источник:
Sibnet.ru
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Twitter открыл функцию редактирования сообщений. На начальном этапе она доступна только подписчикам Twitter Blue в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

В официальном аккаунте Twitter Blue сообщается, что тестирование функции редактирования твитов завершено и началось ее распространение на пилотные регионы. В скором времени она появится в США.

«Тестирование прошло успешно. Функция редактирования твитов доступна подписчикам в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Скоро появится в США» — говорится в сообщении.

Пользователи отреагировали сдержанно. В основном их интересует появление новой возможности в других, более крупных регионах, например, в Азии. Некоторые комментаторы отметили, что функция не должна давать возможности избежать ответственности влиятельными людьми за распространяемые ими фейки или оскорбления.

Twitter Blue — платная подписка Twitter, предоставляющая самым активным пользователям эксклюзивный доступ к премиум-функциям. Стоимость сервиса составляет 5 долларов.

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Топ комментариев

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.

korvinsS

За твой конечно они тебе позвонят и деньги потребуют на ремонт)

Uynachalnica

Там лента должна быть между коробкой и приемником.

Uynachalnica

Вот, вот, нашли у кого спрашивать!