Twitter запустил функцию редактирования в трех странах

Twitter открыл функцию редактирования сообщений. На начальном этапе она доступна только подписчикам Twitter Blue в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

В официальном аккаунте Twitter Blue сообщается, что тестирование функции редактирования твитов завершено и началось ее распространение на пилотные регионы. В скором времени она появится в США.

«Тестирование прошло успешно. Функция редактирования твитов доступна подписчикам в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Скоро появится в США» — говорится в сообщении.

Пользователи отреагировали сдержанно. В основном их интересует появление новой возможности в других, более крупных регионах, например, в Азии. Некоторые комментаторы отметили, что функция не должна давать возможности избежать ответственности влиятельными людьми за распространяемые ими фейки или оскорбления.

Twitter Blue — платная подписка Twitter, предоставляющая самым активным пользователям эксклюзивный доступ к премиум-функциям. Стоимость сервиса составляет 5 долларов.