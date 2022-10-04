Российский мобильный трафик впервые сократился

По данным Минцифры, российский мобильный трафик снизился. Падение на 2% зафиксировано во втором квартале 2022 года и стало первым в истории отечественного сегмента интернета.

В первом квартале 2022 года россияне скачали и передали 8,54 млрд Гб данных с мобильных устройств, а во втором на 2% меньше — 8,35 млрд Гб, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минцифры. Представители «Мегафона», Tele2 и МТС подтвердили сокращение трафика.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что снижение мобильного трафика связано прежде всего с блокировкой зарубежных социальных сетей и онлайн-сервисов для прослушивания музыки и просмотра фильмов — доступ к ним осуществлялся преимущественно со смартфонов.

«В марте 2022 года Роскомнадзором был заблокирован ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства. Рынок онлайн-кинотеатров и музыки покинули иностранные поставщики медиаконтента. Были сняты ковидные ограничения, граждане вернулись к привычному графику работы», — сообщили в пресс-службе Минцифры.

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В пресс-службе дополнили, что высвобожденный трафик перераспределился между российскими сервисами и интерес к отечественным платформам продолжает расти.