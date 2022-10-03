YouTube сделал высокое качество платным

Пользователи Reddit обратили внимание на то, что в мобильной версии клиента YouTube качество видео 2160p стало доступным только для обладателей платной подписки.

Пользователь с ником Ihatesmokealarms опубликовал на Reddit скриншот мобильного приложения, на котором просмотр видео в 4K заблокирован и для его активации предлагается приобрести премиум подписку. Некоторые участники форума подтвердили аналогичные «нововведения», что говорит о начале тестирования ограничений для бесплатного просмотра.

«Представьте, что они делают его все ниже и ниже, до тех пор, пока мы не будем смотреть видео в 144p, как в 2010 году», — выразил опасения один из пользователей в комментариях к фото.

Разработчики не прокомментировали ограничение качества при бесплатном просмотре. Российских пользователей «новшество» не затронуло.