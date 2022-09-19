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Chrome скопирует функции Microsoft Edge

Источник:
Neowin.net
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Фото: © Sibnet.ru

Браузер Google Chrome получит функции поиска по боковой панели и мастер-пароля, которые впервые появились в Microsoft Edge.

Так, функция поиска по боковой панели позволяет осуществлять поиск, не покидая страницу браузера, при этом поисковые результаты будут показываться в правой части браузера с возможностью перехода одним кликом.

Функция «войти с паролем устройства» запускает возможность автоматически авторизовываться на сайтах с помощью сохраненных в браузере учетных данных сразу после введения мастер-пароля. Ее уже можно опробовать на тестовых сборках Google Chrome.

При этом использование мастер-пароля останется необязательным — если пользователю данная функция не нужна, можно оставить браузер с конфигурацией по умолчанию, которая будет требовать введения паролей на каждом сайте отдельно.

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