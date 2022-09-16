НАВЕРХ

Травников сообщил название новой ледовой арены в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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"Сибирь Арена" в Новосибирске
Фото: © правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, как будет называться новый ЛДС в Новосибирске — «Сибирь Арена».

Он также объяснил, почему сначала власти заявляли, что арену сдадут в сентябре, а теперь указывается, что откроют ЛДС только в декабре.

«Срок по нацпроекту, по соглашению с федеральным министерством спорта, — декабрь 2022 года, когда должен был состояться молодежный чемпионат мира по хоккею. Всем нам хотелось уже первые игры чемпионата КХЛ провести на новой арене, поэтому мы ориентировались что было бы здорово в сентябре сдать. Из-за сложностей и проблем видим, что в сентябре не получается», — сказал в интервью группы «АСТ-54» Травников.

Он добавил, что в декабре объект будет сдан.

Аналогичную ледовую арену в Омске, которую начали строить позже, уже сдали. Первый домашний матч на «G-Drive Арене» «Авангард» проведет 1 октября.

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Спорт #Спортобъекты #Новосибирск
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