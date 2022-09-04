Модель показала обнаженную грудь после победы в кулачном бою

Австралийская модель Тай успешно дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC), порадовав своих фанатов не только победой.
Эмери в первом же раунде отправила в нокаут Рунгарун Хунчай из Таиланда, приводит РИА Новости сообщения австралийских СМИ.
Сразу после триумфа 35-летняя атлетка запрыгнула на канаты и показала фанатам голую грудь.
karutoБлаженны скачущие ибо они доскутся.
Siberian sinnerА где Начальница и Санёк, эти адвокаты укронацистов?К ним ещё в избушки не постучали специально обученные...
Asd10Слышь, ты... НАРОД НАРОДЫЧ НАРОД, а не пошёл бы ты... прямо? И вот откуда это либеральная уверенность,...
Asd10Патамушта вы тупые. Устраивает объяснение???)))