Модель показала обнаженную грудь после победы в кулачном бою

Австралийская модель Тай успешно дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC), порадовав своих фанатов не только победой.

Эмери в первом же раунде отправила в нокаут Рунгарун Хунчай из Таиланда, приводит РИА Новости сообщения австралийских СМИ.

Сразу после триумфа 35-летняя атлетка запрыгнула на канаты и показала фанатам голую грудь.