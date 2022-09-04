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Модель показала обнаженную грудь после победы в кулачном бою

Источник:
РИА Новости
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Австралийская модель Тай успешно дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC), порадовав своих фанатов не только победой.

Эмери в первом же раунде отправила в нокаут Рунгарун Хунчай из Таиланда, приводит РИА Новости сообщения австралийских СМИ.

Сразу после триумфа 35-летняя атлетка запрыгнула на канаты и показала фанатам голую грудь.

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Спорт #Единоборства #Видеоновости
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Топ комментариев

karuto

Блаженны скачущие ибо они доскутся.

Siberian sinner

А где Начальница и Санёк, эти адвокаты укронацистов?К ним ещё в избушки не постучали специально обученные...

Asd10

Слышь, ты... НАРОД НАРОДЫЧ НАРОД, а не пошёл бы ты... прямо? И вот откуда это либеральная уверенность,...

Asd10

Патамушта вы тупые. Устраивает объяснение???)))