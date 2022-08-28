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Первая ракетка России победила на турнире в Канаде

Источник:
ТАСС
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Фото: Peter Menzel / CC BY-SA 2.0

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Австралии Дарью Сэвилл в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Гранди.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Касаткиной, получившей на турнире первый номер посева, сообщает ТАСС. Сэвилл была посеяна под девятым номером. Касаткина выиграла второй турнир в текущем сезоне, ранее она стала победительницей соревнований в американском Сан-Хосе.

Касаткиной 25 лет, она занимает десятое место в рейтинге WTA - самое высокое на данный момент среди российских теннисисток. Спортсменка завоевала шестой титул под эгидой организации. Лучшим результатом Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году.

Сэвилл 28 лет, она располагается на 73-й строчке мирового рейтинга. На ее счету один титул под эгидой WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Australian Open (2016, 2017). До 2015 года Сэвилл представляла Россию.

Турнир в Гранби относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд турнира — 251 тысяча долларов.

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