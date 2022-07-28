Болельщики «Манчестер Сити» получат умный шарф

Болельщики «Манчестер Сити» в следующем сезоне получат фанатский шарф, отслеживающий их биометрию, эмоции и данные о движении. Владельцы клуба рассчитывают таким образом получить более качественную обратную связь от фанатов и понять, что они чувствуют во время футбольного матча.

Разработкой занимается Cisco. Датчик EmotiBit, встроенный в шарф, поможет отслеживать влияние игры на болельщиков на физиологическом и эмоциональном уровнях, сообщил Reuters менеджер по глобальному спортивному маркетингу Эшли Марусак.

Шарф дополнительно отслеживает частоту сердечных сокращений, температуру тела и в совокупности с данными об эмоциональном состоянии предоставит информацию о том, что чувствуют болельщики в разные моменты матча или на фанатских встречах.

Медведева сравнила деньги и мотивацию фигуристов и футболистов

Новинка начнет появляться в следующем сезоне, но не будет доступна сразу всем болельщикам. На начальном этапе умные шарфы подарят избранным фанатам «Манчестер Сити» и дочернего клуба «Нью-Йорк Сити». Возможно, это будет представлять собой своеобразный бета-тест.