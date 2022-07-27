Медведева сравнила деньги и мотивацию фигуристов и футболистов

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева высказалась, что в фигурном катании нет смысла гнаться за призовыми на турнирах, поскольку они несопоставимы с футболом и боксом.

«На первом месте не стоит заработок денег. Понятное дело, призовые деньги есть, но они не настолько огромные, чтобы за них по трупам идти. <...> Поэтому акцент делается на том ощущении, когда ты стоишь на верхней ступени пьедестала с золотой медалью, а потом уже заходишь в интернет и смотришь, сколько же тебе за эту победу дадут», — сказала Медведева в интервью Forbes.

По ее словам, когда она впервые ехала на финал Гран-при, ей было все равно, сколько она получит за победу.

На вопрос о самом большом призовом фонде Медведева ответила: «По-моему, первое место на чемпионате мира было 24 тысячи долларов, что-то такое. То есть это не футбольные суммы, не боксерские суммы, не то, за чем нужно гнаться».

Фигуристка добавила, что сейчас получает основной доход от рекламных контрактов и выступлений в шоу, но назвать конкретные цифры отказалась.