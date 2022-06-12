«Жигули» с молодежью утонули в водоеме в деревне Большая Иня, они все погибли, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Авария произошла около 04.00 на выезде из деревни Большая Иня. Водитель «ВАЗ 21093» не справился с управлением: машина съехала в кювет и опрокинулась в водоем.

В автомобиле находились три человека: девушка 17 лет и два парня 18 и 19 лет. Все они погибли.

На место выехал начальник МО МВД России «Минусинский» Евгений Кусков, работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.