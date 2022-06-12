Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю
«Жигули» с молодежью утонули в водоеме в деревне Большая Иня,
они все погибли, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
Авария произошла около 04.00 на выезде из деревни Большая
Иня. Водитель «ВАЗ 21093» не справился с управлением: машина съехала в кювет и
опрокинулась в водоем.
В автомобиле находились три человека: девушка 17 лет и два
парня 18 и 19 лет. Все они погибли.
На место выехал
начальник МО МВД России «Минусинский» Евгений Кусков, работает
следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства
произошедшего.