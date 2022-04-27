Google представил первую официальную бета-версию Android 13. На раннем этапе она доступна для загрузки обладателям смартфонов Pixel 4 и новее, принявшим участие в фирменной программе тестирования.

На зарегистрированные устройства будут автоматически устанавливаться обновления бета-версии. После установки Android 13 в течение года будет выпущено еще четыре квартальных обновления, сообщается на странице Программы бета-тестирования Android для Pixel.

После установки бета-версии пользователи могут отказаться от участия в программе и вернуться к актуальной стабильной версии Android. При этом данные не будут утеряны, если к тому моменту не будет установлено первое квартальное обновление.

Стать участниками программы тестирования могут владельцы Google Pixel 4/4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6/6 Pro. Первыми серийными смартфонами с предустановленной Android 13 станут Pixel 7 и Pixel 7 Pro, они выйдут осенью.