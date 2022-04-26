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Какие жесты понимает колонка с Марусей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником Марусей имеет много полезных функций и постоянно развивает новые навыки на основе искусственного интеллекта. В частности, кроме голосовых команд, колонка поддерживает сенсорное управление — для этого нужно запомнить основные жесты.

С помощью жестов колонка может переключать музыку, менять громкость, активироваться, что принимать команды для управления популярной услугой «Умный дом» от Ростелекома. Кроме этого, у Маруси есть полноценная интеграция с видеосервисом Wink. 

Сенсорная панель находится в верхней части колонки. Для управления жестами достаточно прикоснуться к панели кончиками пальцев и не выходить за круг с микрофонами.

  • Вызвать «Марусю» без голоса: долгое касание пальцем
  • Настроить Wi-Fi: положить два пальца на сенсорную панель и удерживать несколько секунд, пока световое кольцо не заполнится желтым
  • Активировать Bluetooth: трехкратно коснутся сенсорной панели сверху
  • Увеличить громкость: коснуться и вращать пальцем по часовой стрелке
  • Уменьшить громкость: коснуться и вращать пальцем против часовой стрелки
  • Пауза: одно короткое прикосновение
  • Снять с паузы: два коротких прикосновения
  • Перейти к предыдущей дорожке: коснуться и провести пальцем слева направо
  • Перейти к следующей дорожке: коснуться и провести пальцем справа налево

«Капсула» также имеет одну необычную опцию сенсорного управления — если умную колонку погладить, то она начнет мурлыкать.

До 9 мая умную колонку можно выиграть в онлайн-игре «Три истории», запущенной на Sibnet.ru совместно с Ростелеком к празднику Победы. Также в числе призов — комплект «Умный дом», видеокамеры, умные гаджеты и промокоды.

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