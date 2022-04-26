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Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником Марусей имеет много полезных функций и постоянно развивает новые навыки на основе искусственного интеллекта. В частности, кроме голосовых команд, колонка поддерживает сенсорное управление — для этого нужно запомнить основные жесты.
С помощью жестов колонка может переключать музыку, менять громкость, активироваться, что принимать команды для управления популярной услугой «Умный дом» от Ростелекома. Кроме этого, у Маруси есть полноценная интеграция с видеосервисом Wink.
Сенсорная панель находится в верхней части колонки. Для управления жестами достаточно прикоснуться к панели кончиками пальцев и не выходить за круг с микрофонами.
- Вызвать «Марусю» без голоса: долгое касание пальцем
- Настроить Wi-Fi: положить два пальца на сенсорную панель и удерживать несколько секунд, пока световое кольцо не заполнится желтым
- Активировать Bluetooth: трехкратно коснутся сенсорной панели сверху
- Увеличить громкость: коснуться и вращать пальцем по часовой стрелке
- Уменьшить громкость: коснуться и вращать пальцем против часовой стрелки
- Пауза: одно короткое прикосновение
- Снять с паузы: два коротких прикосновения
- Перейти к предыдущей дорожке: коснуться и провести пальцем слева направо
- Перейти к следующей дорожке: коснуться и провести пальцем справа налево
«Капсула» также имеет одну необычную опцию сенсорного управления — если умную колонку погладить, то она начнет мурлыкать.
До 9 мая умную колонку можно выиграть в онлайн-игре «Три истории», запущенной на Sibnet.ru совместно с Ростелеком к празднику Победы. Также в числе призов — комплект «Умный дом», видеокамеры, умные гаджеты и промокоды.