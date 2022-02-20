Олимпиада в Пекине: главные события последнего дня

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершаются. В последний день сборная России по хоккею будет бороться за золото, лыжницы пробегут марафон, а фигуристы выступят с показательными номерами. Будет и закрытие Игр.

В воскресенье, 20 февраля, разыграют последние медали: в бобслее, параллельном слаломе, в лыжных гонках, в керлинге и хоккее.

Хоккей — битва за золото

Действующие олимпийские чемпионы — сборная России — будет отстаивать титул в борьбе со сборной Финляндии. Финская команда вышла в финал олимпийского хоккейного турнира второй раз в истории: в 1988 году в Калгари и в 2006 году в Турине, откуда они уехали с серебряными медалями. У России с учетом достижений СССР восемь олимпийских медалей высшей пробы.

«Жду, что мы проведем свой лучший матч на этом турнире. Чтобы победить, нам нужно показать свой лучший хоккей. <…> Завтра мы будем сражаться со своим отражением, потому что Россия здесь играет как Финляндия? Да, есть немного», — поделился ожиданиями главный тренер финнов Юкки Ялонен.

«Сборная Финляндии — дисциплинированная, комбинационная, это команда с характером, ее просто так, голыми руками, не возьмешь. Тем более это будет матч за золото. Финны — крепкий орешек, они всегда такими были. Если мы первыми забьем, нам будет намного легче», — считает член правления Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов.

По его мнению, сборная России может выиграть предстоящий финал за счет комбинационной игры, нацеленности на ворота и строгой игры в обороне.

Начало игры — 7.10 мск. В прямом эфире ее будет транслировать Первый канал.

Лыжные гонки — масс-старт у женщин

Лыжный марафон на 30 километров свободным стилем у женщин завершает лыжную соревновательную программу Олимпийских играх в Пекине. Россию представит квартет участниц в составе Натальи Непряевой, Татьяны Сориной, Анастасии Рыгалиной и Марии Истоминой.

Главные надежды связаны с Непряевой, которая выиграла в Пекине три награды, включая золото в эстафете. Также претендентки на медали — норвежки Тереза Йохауг и Ингвильд Остберг, шведка Фрида Карлссон, американка Джессика Диггинс

Масс-старт начнется в 6.00 мск. Трансляцию проведет Первый канал.

Фигурное катание — показательные выступления

В показательных выступлениях спортсмены могут представить любую свою программу, включая и те, которые уже демонстрировались на Олимпиаде.

В них выступят: одиночницы россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, Каори Сакамото (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Алиса Лью (США), Луна Хендрикс (Бельгия); мужчины Нейтан Чен (США), Юма Кагияма (Япония), Шимо Уно (Япония); танцы на льду представят: Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия), Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (США).

Показательные выступления покажет «Россия-1». Начало — в 7.00 мск.

Закрытие Олимпиады

Основной темой и основными героями закрытия Олимпийских игр в Пекине станут спортсмены. По словам представителя оргкомитета, церемония будет непродолжительной по времени.

Знаменосцем российской команды будет лыжник Александр Большунов, завоевавший три золотые медали (скиатлон, эстафета и масс-старт), бронзу в командном спринте и серебро в гонке на 15 километров классическим стилем.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Турине в 2026 году.

Церемонию закрытия покажет Первый канал. Начало — 15.00 мск.