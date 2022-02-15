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Олимпиада 2022

Биатлонисты из России шли на золото, но завоевали бронзу на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на Олимпийских играх в Пекине, хотя три этапа лидировали.

В составе российской команды вступали Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Команда лидировала всю гонку, отрыв от преследователей составлял минуту, но на последнем этапе Латыпов допустил два промаха.

«Можно было переждать ветер, а он начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали. В жизни все бывает, конечно. Что-то подобное по драматизму было в Сочи, когда немец под ноги плюхнулся, такое же разочарование было», — прокомментировал главный тренер сборной Юрий Каминский Матч ТВ.

В итоге первыми к финишу пришли норвежские биатлонисты, второе место заняли французы.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Биатлон
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