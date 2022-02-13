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Олимпиада 2022

Валиева получила номер на короткую программу Олимпиады

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Российская фигуристка Камила Валиева на официальном сайте Игр-2022 получила 26-й номер в списке участниц короткой программы личного турнира Олимпиады

Под номерами 28 и 29 выступят ее соотечественницы Александра Трусова и Анна Щербакова соответственно. Короткий прокат у фигуристок запланирован на 15 февраля, участие примут 30 спортсменок, 24 из них квалифицируются на произвольную программу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов турнира.

Между тем, 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) должен объявить решение по допинговому делу, связанным с 15-летней Валиевой.

В понедельник на командном турнире по фигурному катанию россияне, в том числе и Валиева, заняли первое место. Но церемония награждения была отложена без объяснения причин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило неблагоприятный результат анализа Валиевой.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев в CAS обратились в CAS

Министр спорта России Олег Матыцин сообщал, что на Валиеву может быть наложено временное отстранение, но рассчитывает, что данная процедура не будет применена. Также он выразил уверенность в ее невиновности.

Тема: Олимпиада 2022
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Топ комментариев

Иркут 69

И в чём тут юмор? По мнению составителей подобных текстов - это смешно?

ivanbak

Не пойму, женщина одета прилично. Лишь бы как нибудь показать какие они нехорошие.

mosquito__2010

Юмор тут в невежестве и стереотипности мышления западных политиков которые день ото дня прикрываясь красивыми...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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