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Олимпиада 2022

Российские хоккеисты вышли в плей‑офф олимпийского турнира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Мужская сборная России по хоккею обеспечила себе первое место в группе В и вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине.

Сборная России по хоккею обеспечила прямой выход в плей-офф олимпийского турнира в Пекине. Это стало известно после того, как сборные Чехии и Швейцарии не смогли выявить победителя в основное время своего матча.

Сборная России обыграла во втором туре команду Дании со счетом 2:0. Благодаря тому, что матч между сборными Чехии и Швейцарии завершился в основное время вничью (1:1), сборная России обеспечила себе первое место в группе В и напрямую вышла в четвертьфинал.

В четвертьфинал напрямую выходят победители групп, а также лучшая команда из занявших вторые места. Все остальные сборные сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Хоккей
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