Капитан сборной России по хоккею оправдался за слабую игру команды

Сборная России по хоккею одержала две неуверенные победы в групповом этапе турнира Олимпиады. Капитан команды Вадим Шипачев попытался оправдаться за слабую игры.

«Пока не можем найти свою игру. В большинстве пробуем разные сочетания, но реализовать не получается. Почему? Если бы я знал, я бы сегодня забил. Мы месяц не играли, только тренировались, нужно найти игровой тонус. Но это, наверное, отговорка для слабых. Все месяц не играли и находятся в одинаковых условиях – на одном льду, одинаково питаются», — цитирует Шипачева ОКР в Telegram-канале.

Капитан сборной признался, что его радуют только победы в двух матчах — над Швейцариейи Данией. Россиянам в рамках группового этапа осталась сыграть со сборной Чехии.

Победитель группы автоматически попадет в плей-офф. Также борьбу в турнире продолжит команда с лучшим результатом среди всех групп. Остальные команды сыграют дополнительный тур.