Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию на Олимпиаде

Фото: © Федерация хоккея России
Сборная России обыграла Швейцарию в стартовом матче мужского олимпийского хоккейного турнира в Пекине, матч завершился со счетом 1:0.
Автором единственного гола за 3 секунды до конца первого периода стал Антон Слепышев. После броска российского хоккеиста шайба срикошетила в ворота Рето Берра от ноги швейцарского нападающего.
Швейцарцы по ходу матча имели несколько хороших шансов отыграться, в конце они даже заменили вратаря шестым полевым игроком, однако голкипер Иван Федотов парировал все 33 броска швейцарских игроков.
Россия продолжит олимпийский турнир 11 февраля матчем против команды Дании.
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