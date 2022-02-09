Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию на Олимпиаде

Сборная России обыграла Швейцарию в стартовом матче мужского олимпийского хоккейного турнира в Пекине, матч завершился со счетом 1:0.

Автором единственного гола за 3 секунды до конца первого периода стал Антон Слепышев. После броска российского хоккеиста шайба срикошетила в ворота Рето Берра от ноги швейцарского нападающего.

Швейцарцы по ходу матча имели несколько хороших шансов отыграться, в конце они даже заменили вратаря шестым полевым игроком, однако голкипер Иван Федотов парировал все 33 броска швейцарских игроков.

Россия продолжит олимпийский турнир 11 февраля матчем против команды Дании.