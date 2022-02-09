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Олимпиада 2022

Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России обыграла Швейцарию в стартовом матче мужского олимпийского хоккейного турнира в Пекине, матч завершился со счетом 1:0.

Автором единственного гола за 3 секунды до конца первого периода стал Антон Слепышев. После броска российского хоккеиста шайба срикошетила в ворота Рето Берра от ноги швейцарского нападающего.

Швейцарцы по ходу матча имели несколько хороших шансов отыграться, в конце они даже заменили вратаря шестым полевым игроком, однако голкипер Иван Федотов парировал все 33 броска швейцарских игроков.

Россия продолжит олимпийский турнир 11 февраля матчем против команды Дании.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Хоккей
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Обсуждение (1)
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antibacila

Аж глаза слезятся от (Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон — Москва теперь ждет...

number10

Они все переврали. Путин задал им 1 вопрос, готова ли Франция воевать с Россией из за Украины? А все...

pepelmetal

Я думал на рояле сыграл) это у него лучше получается

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.
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