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Сборная России по хоккею скромно обыграла Данию на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ОКР

Сборная России по хоккею, считавшаяся одним из фаворитов турнира в Пекине, одержала вторую скромную победу в матче с Данией. Игра завершилась со счетом 2:0.

В первом периоде россияне и датчане держали равный темп. У «Красной машины» было небольшое превосходство в виде большинства, но команда не сумела им воспользоваться, и период завершился всухую.

Во втором периоде Россия начала переигрывать Данию по броскам. Команда не сумела реализовать два большинства, но уже на 10-й минуте Павел Карнаухов распечатал ворота датского вратаря Фредерика Дикова. Второй период завершился со счетом 1:0.

Третий период россияне начали с большинства без реализации. «Красная машина» старалась не рисковать и при минимальной опасности отбрасывала шайбу в среднюю зону. За 1.52 до финальной сирены Дания заменила вратаря на полевого игрока. За пять секунд до конца матча россияне забили Дании еще один гол в пустые ворота, шайбу забросил Кирилл Семенов. Игра завершилась со счетом 2:0.

Это вторая победа сборной России по хоккею на групповом этапе Олимпиады. В субботу россияне сыграют со сборной Чехии. Победитель группы автоматически попадет в плей-офф. Также борьбу в турнире продолжит команда с лучшим результатом среди всех групп. Остальные команды сыграют дополнительный тур.

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