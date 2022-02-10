Четверной аксель не покорился Юдзуру Ханю

Двукратный олимпийский чемпион, японец Юдзуру Ханю упал, пытаясь выполнить самый сложный прыжок в фигурном катании — четверной аксель, в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

Ханю пошел на четверной аксель первым элементом, он недокрутил прыжок и упал. Падение было и на следующем четверном сальхове. Японец не сможет претендовать на олимпийскую медаль.

Ханю — олимпийский чемпион в одиночном катании в 2014 и 2018 годах, двукратный чемпион мира (2014, 2017) и многократный призер мировых первенств. Он первым в истории среди фигуристов-одиночников завоевал все титулы во взрослых и юниорских турнирах. Ханю в 2016 году первым в истории приземлил четверной риттбергер на соревновании.

Аксель — единственный прыжок в фигурном катании, исполняющийся с движения вперед, считается самым сложным. Его пытались исполнить считанные разы — кроме Ханю, это был бывший российский фигурист Артур Дмитриев, выступающий сейчас за США.