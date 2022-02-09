Главные события шестого дня Олимпиады в Пекине

Российские спортсмены завоевали уже 10 медалей, но золота пока только два. Новые награды в среду, 9 февраля, могут принести сноубордистки и саночники. А мужская хоккейная сборная начинает путь к медалям высшей пробы.

Шесть комплектов медалей разыграют в шестой день на Олимпийских играх в Пекине. Женщины будут бороться в слаломе и сноуборд-кроссе, мужчины — в лыжном двоеборье, в санном спорте (двойки), фристайле (биг-эйр) и на дистанции 1500 метров в шорт-треке.

Хоккей — Россия начинает путь за медалями

Сборная России по хоккею начинает путь на Олимпийских играх в Пекине с матча со Швейцарией. Также в группе В выступают команды Чехии и Дании.

Команда, которой руководит Алексей Жамнова считается главным фаворитом турнира и рассчитывает оправдать полученный статус.

«У Швейцарии очень хорошая и быстрая команда. В их составе хороший сплав: есть ребята с опытом чемпионатов мира и Олимпиад, а есть яркая молодёжь. Думаю, тренерский штаб хорошо изучил их сильные и слабые стороны. Мы во всеоружии», — цитирует «Чемпионат» генерального менеджера сборной России Илью Ковальчука.

Матч между сборными России и Швейцарии начнется в 11.40 мск. Прямая трансляция — на телеканале «Россия-1».

Сноуборд-кросс — гонки в четверках

В борд-кроссе спортсмены преодолевают трассу, состоящую из поворотов и трамплинов, на скорость в четверках, по двое лучших выходят в следующую стадию.

Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Александра Паршина и Кристина Пауль выступают за российскую команду. Из них лучший результат показывала Пауль, пробившейся в восьмерку лучших на чемпионате мира-2021.

Лидер дисциплины — Шарлотта Бэнкс из Великобритании. Она чемпионка мира-2021 и лидер Кубка мира-2021/22 в борд-кроссе.

Отборочные заезды покажет телеканал «Матч! Страна», начало в 5.55 мск. Финальная стадия — на «Матче!» с 9.25 мск.

Санный спорт — поедут двойки

В санном спорте сборная России получила максимальную квоту — по три мужчины и женщины на одноместных санях, две мужские двойки. Мужчины-одиночки выступили неудачно, наиболее высокое, девятое, место — у Романа Репилова.

Зато Татьяна Иванова принесла сборной России первую олимпийскую медаль в санном спорте с 2014 года. Следующими на старт выйдут мужчины в двойках.

У двойки Александр Денисьев и Владислав Антонов результаты в этом сезоне не отличаются стабильностью, однако спортсмены очень опытны и выигрывали чемпионаты мира и Европы. Андрей Богданов и Юрий Прохоров тоже будут претендовать на награды, в этом сезоне они взяли золото на этапе КМ в Сочи.

Начало финального заезда — в 16.30 мск. Трансляция — на телеканале «Матч! Арена».