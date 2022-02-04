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Олимпиада 2022

Главное золото Олимпиады: кто бросит вызов «Красной машине»?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России
Хоккейный турнир на Олимпиаде — самый популярный среди зрителей. Победа хоккеистов на Играх считается делом государственной важности, а золотая медаль «Красной машины» по своей значимости может легко перевесить все остальные. В Пекин подопечные Алексея Жамнова прилетели главными фаворитами. Кто сможет бросить российским хоккеистам вызов?

Формула хоккейного турнира Олимпиады-2022 проста: 12 команд разбиты на три группы, победители групп и лучшая из команд, занявших вторые места, попадают сразу в четвертьфинал, а остальные сразятся в предварительном раунде плей-офф, чтобы определить еще четырех участников четвертьфиналов.

Кого считают претендентами на медали

Группа А: Канада, США, Германия, Китай

Из-за отказа НХЛ делегировать игроков на Олимпиаду североамериканские сборные выглядят откровенно слабо. Например, букмекеры перед стартом турнира оценивали шансы на канадское золото коэффициентом 7,0, а победу США — с коэффициентом 12,0.

Фаворитом в группе выглядит Германия — у нее ровный состав и опытный голкипер. К тому же они серебряные призеры прошлой Олимпиады. Что касается североамериканцев, то США привезли в Пекин студенческий состав, который вряд ли сможет претендовать на медали. Канада собрала молодежь и ветеранов из Европы. Предположим, что «Кленовые листья» выйдут из группы вторыми. Китай наверняка остается вообще без набранных очков.

Группа B: Россия, Чехия, Дания, Швейцария

Российская сборная должна выходить из группы при любых раскладах. Более того, подопечные Алексея Жамнова — главные фавориты турнира, коэффициент букмекеров на чемпионство россиян составляет 2,50. «Красная машина» вполне боеспособна даже с учетом выбора хоккеистов исключительно из КХЛ.

Команда Чехии постарается взять опытом, но в ее перспективы верится с трудом — еще на стадии комплектования чехи столкнулись с трудностями. Дания дебютирует в олимпийском турнире и вряд ли сможет дать бой более опытным командам. Что касается Швейцарии, то сборная представлена очень талантливой молодежью. Прогнозируем, что именно она станет второй в группе после России.

Группа С: Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия

По мнению букмекеров, сборная Финляндии — вторая по шансам на чемпионство после России с коэффициентом 4,0. У финнов крепкий костяк игроков из КХЛ и национального первенства. Швеции не удалось собрать оптимальный состав, но за счет опыта она должна проходить в плей-офф. Словакия и Латвия разыграют между собой два последних места в группе.

Против команды Финляндии статистика — они никогда не выигрывали олимпийское золото. Но финны традиционно хорошо играют против россиян, игроки сборной имеют чемпионский опыт на мировых первенствах, поэтому на сегодня именно они считаются главными соперниками «Красной машины». 

Сильные и слабые места сборной России

Сборная России по хоккею приехала в Пекин защищать свой чемпионский титул, завоеванный на предыдущих Играх в Южной Корее. Тогда россияне в финале с большим трудом обыграли Германию, «золотую» шайбу в овертайме забросил нападающий Кирилл Капризов, который сейчас играет в НХЛ.

За четыре года состав российской сборной серьезно обновился. При этом ряд лидеров остался — например, Никита Гусев, Михаил Григоренко и Вадим Шипачев, из которых тренеры составили убийственную для любого соперника тройку. В обороне лучшими выглядят опытные защитники Вячеслав Войнов и Никита Нестеров.

Зимние Игры в Пекине будут показывать три федеральных канала — Первый канал, «Россия-1», а также «Матч ТВ».

Главная проблема сборной России — вратари. На Олимпиаду отправились Иван Федотов из ЦСКА, Тимур Билялов из «Ак Барса» и Александр Самонов из СКА. Их уровень ниже, чем у многих других команд на турнире. При этом специалисты утверждают, что крупные хоккейные турниры выигрывают вратари.

Несмотря на оптимистичные прогнозы букмекеров, высокий коэффициент на победу сборной России в финале ОИ-2022 кажется завышенным. Более сбалансированными выглядят финны, которых эксперты недооценивают. С учетом очень неприятного для «Красной машины» стиля именно команда Финляндии будет фаворитом в противостоянии с россиянами.

При этом нельзя сбрасывать со счетов фактор коронавируса — в любой момент в расклады могут вмешаться положительные тесты. Если записные фавориты лишатся своих лидеров на игры плей-офф, обладатель хоккейного золота Пекина может быть самым неожиданным.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Хоккей
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