Олимпийский чемпион Кондратюк неудачно откатал короткую

Российский фигурист Маре Кондратюк, ставший олимпийским чемпионом в командном турнире, неудачно исполнил короткую программу в личных соревнованиях мужчин-одиночников на Олимпиаде в Пекине. Лучший из россиян — Евгений Семененко — занимает седьмое место.

Кондратюк с ошибкой исполнил четверной тулуп, а в каскаде четверной сальхов — тройной тулуп выполнил второй прыжок на один оборот меньше. Он получил от судей 86,11 балла.

Семененко чисто откатал программу. Он набрал 95,76 балла и занял седьмое место перед исполнением произвольной. Не задался прокат у третьего российского фигуриста — Андрея Мозалева, он набрал 77,05 балла и стал только 23-м.

Трехкратный чемпион мира, американец Нейтан Чен выдал феноменальный прокат и выиграл короткую программу с мировым рекордом — 113,97 балла. Двукратный олимпийский чемпион, японец Юдзуру Ханю, считающийся одним из претендентов на медали, сорвал прыжок и улетел на 8 место.

Произвольную программу мужчины представят 10 февраля.