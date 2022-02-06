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Олимпиада 2022

Главные события третьего дня Олимпиады в Пекине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР
Зимние Олимпийские игры набирают обороты — саночники и горнолыжники будут разгоняться за 100 километров в час, сноубордисты выполнят головокружительные трюки, а фигуристы — прыжки в четыре оборота. За кем стоит последить 6 февраля?

В третий день Олимпиады в Пекине разыграют медали в семи видах. Мужчины поборются в следующих дисциплинах: скоростной спуск, 5 тысяч метров в конькобежном спорте, скиатлон, прыжки с трамплина, сани. Женщины — в слоупстайле и могуле.

Фигурное катание — Валиева вступает в борьбу

Продолжается командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. После трех выступлений (пары, дуэты, мужчина-одиночник) Россия идет на втором месте после сборной США.

В короткой программе у женщин выступит Камила Валиева — 15-летняя чемпионка России и Европы, обладательница мировых рекордов.

В этот же день начнется представление произвольных программ, куда попадут пять сборных. Задача российского одиночника (а скорее всего, будет выступать Марк Кондратюк, отлично показавший короткую) — занять третье место после представителей США и Японии и набрать 8 баллов.

Короткая программа у женщин начинается в 4.30 (мск), произвольная у мужчин — в 6.50 (мск). Прямая трансляция — на телеканале «Россия 1».

Сани — разгон до 140 километров в час

Сани — один из видов скоростного спуска по ледяному желобу. Атлеты ложатся на спортивный снаряд ногами вперед и разгоняются на старте одними руками. Скорость достигает 140 километров в час.

Каждому из участников одиночных заездов нужно проехать трассу четыре раза. После каждой попытки организаторы подводят промежуточные итоги, после четырех попыток распределяют золотые, серебряные и бронзовые медали.

За Россию выступают Роман Репилов, Семен Павличенко и Александр Горбацевич.

Соревнования начинаются в 14.30 (мск). Их покажет телеканал «Матч!»

Слоупстайл — трюки на сноуборде

Слоупстайл — свободный спуск со склона длиной около 1,2 тысячи метров, на котором расположено три больших трамплина, рампы, контруклоны и перила. Оценивается прохождение трассы, амплитуда прыжков, их сложность и чистота исполнения, скорость значения не имеет.

Женщины уже будут бороться за медали, а мужчин ждет квалификация. Российский спортсмен — один, это Владислав Хадарин. Это его вторая Олимпиада, в Пченхчане он стал 19-м.

«Слоупстайл — это краски, которыми на пустом холсте ты можешь нарисовать все, что угодно», — говорил он в интервью «Чемпионату» четыре года назад.

Трансляция — на телеканале «Матч! Арена». В 4.25 (мск) начнут борьбу женщины, в 07.25 (мск) — мужчины. 

Скоростной спуск — без России

Горные лыжи — один из самых старых видов олимпийской программы, соревнования по слалому и скоростному спуску стали проводить с 1936 года. Трассы для скоростного спуска прокладывают так, чтобы участники соревнований могли спускаться от старта до финиша, не делая чрезмерно крутых поворотов и не пролетая больших расстояний по воздуху.

Средняя скорость, развиваемая на трассах, не должна превышать 90-100 километров в час у мужчин и 65 километров в час у женщин. Но иногда горнолыжники развивают до 140 километров в час, а при прыжках пролетают 40-50 метров. Побеждает спортсмен, показавший наилучшее время при прохождении трассы.

Лидеры горнолыжного спорта — представители альпийских держав: австрийцы, швейцарцы, итальянцы, французы и немцы.

В воскресенье медали разыграют мужчины. Скоростной спуск покажет телеканал «Матч!», начало трансляции — в 6.00 (мск).

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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mosquito__2010

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mosquito__2010

Когда уже на власти Украины смирительные рубашки понадевают ) ? Это же цирк с конями !

pepelmetal

Воо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!

arkan

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