Сборная России по хоккею потребовала отдельный самолет до Пекина

Мужская сборная России по хоккею потребовала отдельный самолет для вылета на Олимпийские игры в Пекин из-за потенциальной опасности заражения коронавирусной инфекцией.

Изначально планировалось, что вместе с хоккеистами в Китай направятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

«В связи с увеличением количества вылетающих в Пекин олимпийцев было принято решение отправить сегодня из Москвы два борта. На одном на Игры вылетает сборная России по хоккею, на втором — остальные спортсмены, журналисты и официальные лица», — сообщает штаб официальной делегации.

Хоккейная сборная готовилась к Олимпиаде, находясь на строгой изоляции в Новогорске. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Российская команда проведет свой первый матч на Олимпиаде 9 февраля против Швейцарии.

На Олимпийских играх в 2018 году, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане, сборная России по хоккею выиграла турнир, в финале сразившись с национальной командой Германии. Матч завершился в овертайме со счетом 4:3.