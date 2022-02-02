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Сборная России по хоккею потребовала отдельный самолет до Пекина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Мужская сборная России по хоккею потребовала отдельный самолет для вылета на Олимпийские игры в Пекин из-за потенциальной опасности заражения коронавирусной инфекцией.

Изначально планировалось, что вместе с хоккеистами в Китай направятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

«В связи с увеличением количества вылетающих в Пекин олимпийцев было принято решение отправить сегодня из Москвы два борта. На одном на Игры вылетает сборная России по хоккею, на втором — остальные спортсмены, журналисты и официальные лица», — сообщает штаб официальной делегации.

Хоккейная сборная готовилась к Олимпиаде, находясь на строгой изоляции в Новогорске. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Российская команда проведет свой первый матч на Олимпиаде 9 февраля против Швейцарии.

На Олимпийских играх в 2018 году, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане, сборная России по хоккею выиграла турнир, в финале сразившись с национальной командой Германии. Матч завершился в овертайме со счетом 4:3.

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Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...

jeryakob

че ж ты 20 лет помалкивал в тряпочку , принимая все это? продавал им стратегическое сырье? перекачивал...

west_nik

- Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь...
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