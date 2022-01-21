Xiaomi Russia пояснила запотевание камер нового смартфона Xiaomi 12 тем, что, устройства не предназначены для российского рынка, и китайские пользователи не сталкивались с подобной проблемой.

Первые обзоры Xiaomi 12 российскими блогерами показали, что камера флагмана выполнена с браком. На морозе объектив запотевает изнутри, что делает невозможным создание качественных снимков и может привести к поломке смартфона.

«Пока упомянутую проблему мы видим только в обзорах российских блогеров. Несмотря на то, что речь идет об устройствах для китайского рынка, мы с максимальной серьезностью восприняли отзывы лидеров мнения и передали их в штаб-квартиру для изучения. В настоящий момент на рынке, для которого предназначены устройства, проблемы с запотеванием камеры выявлено не было», — говорится в ответе Xiaomi порталу Mobiltelefon.

Выход глобальной версии Xiaomi 12 еще не состоялся. Не исключено, что устройства для мирового рынка будут собраны по тем же технологиям, что и китайские. И пользователи из Европы и России могут столкнуться с подобным браком. Но возможно разработчики изменят конструкцию смартфона под регионы с суровым климатом.